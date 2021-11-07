اشتية يطلع برلمانية أوروبية على مستجدات الأوضاع

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، عضو البرلمان الأوروبي إيفين إنسير عن الحزب الاشتراكي التقدمي، التي تعمل مع فريقها على إعداد تقرير للبرلمان حول علاقة فلسطين المستقبلية بالاتحاد الأوروبي، وأطلعها على المستجدات.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن يدفع البرلمان الأوروبي حكومات الدول الأعضاء نحو الاعتراف بفلسطين، تنفيذا لإرادة برلماناتها التي صوتت لصالح القرار، مؤكدا أن ذلك سيشكل دعما غير مسبوق من أجل إنهاء الاحتلال وحل الدولتين.

وأوضح أن أوروبا وفلسطين تشتركان بذات التوجهات حول الصراع، وتتمثل أهمها بضرورة إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأكد أهمية أن تضع أوروبا ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي، واتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاستيطان سواء من خلال منع دخول بضائع المستوطنات، أو اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية.

وجدد اشتية دعوته دول الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس.