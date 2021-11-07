سلاح الجو العراقي يؤمن سماء بغداد بعد الهجوم على منزل الكاظمي

أعلنت الحكومة العراقية أن سلاح الجو يعمل على تأمين أجواء العاصمة بغداد، بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي نجا منها الليلة الماضية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية اليوم: "الأبطال في طيران الجيش العراقي يغطون سماء العاصمة بغداد".
ويأتي ذلك بعد تعرض منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء الليلة الماضية للاستهداف بطائرة مسيرة.
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