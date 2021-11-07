متحدث الحكومة الليبية: رئيس الوزراء لم يبلغنا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية

أكد ‏المتحدث الرسمى باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لم يبلغهم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرا فى تصريحات نقلته وسائل إعلام محلية ليبية "رئيس الوزراء لم يبلغنى بالإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي".

وأشار متحدث الحكومة الليبية إلى أن تكليف نائب رئيس الحكومة رمضان بو جناح بتسيير الأعمال غير صحيح، مؤكدا أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة فى زيارة خارج ليبيا وسيرجع غدا.

ونشرت المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، مشيرا إلى أن نظام انتخاب رئيس الدولة باعتبار ليبيا كلها دائرة واحدة ويكون نظام التنافس على منصب رئيس الدولة من جولتين، مشددة على ضرورة أن يقدم المترشح للرئاسة تقديم ما يفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائى قبل ثلاثة أشهر من يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من غد الإثنين.

وأوضح السايح، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من نوفمبر الحالى، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

وشدد السايح، على أن أيًّا من الناخبين لن يستطيع تسلم بطاقته الانتخابية ما لم يقدم أوراقًا ثبوتية "منعًا للتزوير"، داعيا جميع الناخبين لاستلام البطاقات الصادرة بأسمائهم، التى ستمنحهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، يوم 24 ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن المفوضية تسلمت من مجلس النواب كل التعديلات الفنية، الخاصة بقانونى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهى تعديلات تمكِّن المفوضية من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين دون طعن فى إجراءات تنفيذها.