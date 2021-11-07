البرهان: لن أكون جزءًا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية

قال القائد العام للقوات المسلحة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن الجيش لم يقم بانقلاب، مشيرًا إلى إجراء مباحثات لتكوين حكومة كفاءات مدنية.
وأضاف البرهان في تصريحات تلفزيونية أنه لن يكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية في السودان.
وأكد البرهان أن الجيش السوداني لا يقتل المواطنين وهناك لجان تحقيق لكشف ما حدث، مشيرا إلى أن الحرية والتغيير تضم نحو 100 مكون سياسي والقرار بيد 4 فقط.
وأوضح قائد الجيش السوداني أن "التظاهر السلمي حق مشروع، ولن نسمح بالتحريض على الفتنة".
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