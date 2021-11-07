رئيس الوزراء العراقي: نعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وسنكشفهم

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،"نعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وسنكشفهم"، وذلك حسبما أفادت فضائية العربية في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، استهداف منزله بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات والطعون فيها ليست من اختصاص الحكومة.

وقال مصطفى الكاظمى، منعنا انزلاق العراق إلى حرب إقليمية، مشددا على أن هناك من يعبث بأمن العراق ويريدها عصابات، ونمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم، ولكننا لن نسمح بتقزيم العراق أو أن يكون عرضة لمغامرات طائشة.