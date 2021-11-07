الخارجية الفلسطينية تعلن العثور على جثة المفقود نصر الله الفرا على أحد...

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية العثور على جثة المواطن المفقود نصر الله الفرا على أحد الشواطىء التركية، بعد فقدان أثره واثنين آخرين بحادث غرق مركبهم للهجرة في بحر إيجه مؤخرا.
وقالت الوزارة في بيان لها: "أفادنا سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية (فائد مصطفى) بأن الجهات التركية المختصة عثرت على جثة المواطن نصرالله الفرا (أبو أدهم) على احدى شواطئ تركيا، وهو أحد المواطنين الثلاثة المفقودين إثر حادث المركب".
وأضافت أن "سفارة فلسطين في تركيا أكدت أنها تتواصل مع أسرته وذويه، وهي على استعداد تام لعمل كل ما يلزم لنقل جثمانه إلى أرض الوطن إذا قررت أسرته ذلك".
من جهته، أكد الدكتور أحمد الديك مستشار وزير الخارجية والمغتربين أن الجهود متواصلة من أجل العثور على المفقودين الآخرين.
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