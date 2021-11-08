صحف محلية: استقالة الحكومة الكويتية

ذكرت صحيفتا القبس والراي الواسعتا الانتشار في الكويت أن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وكانت الحكومة منخرطة في مواجهة مع مشرعي المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح في مجلس النواب المنتخب.

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