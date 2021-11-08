أسعار الذهب تبلغ قمة شهرين
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها في شهرين، إذ يسود المستثمرين شعور بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، فيما يتحول التركيز إلى التضخم.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفعت عقود الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1818.99 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السابع من سبتمبر 2021 في وقت سابق من الجلسة.
فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1820.10 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 24.22 دولار للأونصة.. وزاد البلاتين 0.1 في المائة إلى 1035.95 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2044.89 دولار
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