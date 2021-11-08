ولي عهد السعودية يوجه رسالة إلى أمير قطر

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتعلق بتعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن السفير السعودي في الدوحة الأمير منصور بن خالد بن فرحان، زار أمير قطر ونقل تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان.
كما قام بتسليم الرسالة الموجهة من بن سلمان إلى الأمير تميم، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.
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