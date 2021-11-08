الغانم: صدر قبل قليل المرسومان الأميريان بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت...

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه صدر قبل قليل المرسومان الأميريان القاضيان بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة.
وقال الغانم في تصريح صحافي: «يجب علي أن أتوجه أولاً بالحمد والثناء للمولى عز وجل على التوفيق والسداد والشكر بعد الله والفضل بعده لسمو أمير البلاد، على روحه المتسامية ونهجه المتسامح عبر دعوته المباركة للحوار الوطني ودعمه له وللمصالحة الوطنية».
وتابع: «نشكر سمو أمير البلاد على ثقته الغالية بتكليفي وإخواني رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية برفع التقارير المتعلقة بهذا الموضوع، وقد رفعنا التقرير الأول وإن شاء الله سوف تكون هناك تقارير أخرى».
وقال الغانم: «نسأل الله أن تكون هذه صفحة جديدة ومرحلة جديدة لأن العفو ليس هو غاية المجتمع إنما تحقيق طموحات البلاد والعباد وأبناء الوطن وحل مشاكلهم وللالتفات إلى القضايا العالقة المهمة التي تأخرنا في تحقيقها هي أهم بكثير».
وأعلن الغانم أن جلسة مجلس الأمة غداً، لن تعقد بسبب استقالة الحكومة.
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