الكشف عن أسماء المشمولين بالعفو الأميري في الكويت وبينهم مدانون في ”قضية...

نشرت صحيفة الرأي الكويتية أسماء الكويتيين الذين شملهم العفو الأميري الأخير، حيث أعفي البعض من العقوبة وأعفيت أسماء من باقي مدة العقوبة، فيمت خفضت مدة عقوبة آخرين إلى النصف.

ووضعت أسماء المشمولين بالعفو الأميري في ثلاث قوائم، الأولى ضمت 11 أسماء تم اعفاؤهم من العقوبة، وثانية شملت 7 أسماء جرى إعفاؤهم من قضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم، وثالثة ضمت 18 اسما، خفضت عقوباتهم إلى النصف.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أصدر مرسومين قضيا بالعفو عن مواطنين مدانين في قضايا متنوعة، بعد يوم من تبني الحكومة الكويتية مسودة خاصة بمراسم العفو وإحالتها إلى أمير البلاد.

وقبل ذلك، أصدر نواب كويتيون بيانا التمسوا فيه من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح العفو عن الكويتيين المدانين في قضايا سياسية، إيذانا بتنفيذ أولى خطوات المصالحة الوطنية وفي إطار نتائج الحوار الوطني الذي جمع مؤخرا ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ووصف قرار العفو بأنه يهدف إلى إنهاء مشكلات ومواجهات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.

ومن بين الأسماء التي شملها العفو الأميري، مدانون فيما يعرف بقضية العبدلي، وهي مجموعة اتهم أفرادها بالعمل لصالح إيران وحزب الله، وبدأت بالقبض على أعضائها في أغسطس من عام 2015.