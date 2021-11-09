مليون دولار دعما من المملكة لأنشطة وبرامج اليونيسيف

قدم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بمقر وفد المملكة، شيكًا بمبلغ مليون دولار أمريكي دعمًا من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع نائب المدير التنفيذي لليونيسف عمر عبدي.
وأكد السفير المعلمي، تقدير المملكة للدور المهم الذي تقوم به منظمة اليونيسيف لدعم الطفولة واحتياجات الأطفال لاسيما في الدول الفقيرة وفي مناطق الصراع.
من جانبه نوه نائب المدير التنفيذي لليونيسف عمر عبدي، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم برامج اليونيسيف في مناطق مختلفة من العالم.
حضر تسليم مبلغ الدعم، رئيس لجنة الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية بوفد المملكة المستشار محمد العسيري.
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