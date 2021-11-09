ليبيا تكشف موعد إعادة الجزائر فتح سفارتها في طرابلس

أعلن مصدر ليبي مطلع أن الجزائر تعتزم إعادة فتح سفارتها بطرابلس في ليبيا أواخر الشهر الجاري، بعد إغلاق دام قرابة 8 سنوات بسبب الأوضاع الأمنية.
وقال المصدر، إن "الجزائر تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس نهاية شهر نوفمبر الجاري، وأن سليمان شنين المعين حديثا في منصب سفير الجزائر، سيلتحق بمنصبه أواخر الشهر".
يشار إلى أن الجزائر ممثلة حاليا عن طريق مكتب البعثة الدبلوماسية بالعاصمة تونس، بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها ليبيا والمواجهات المسلحة بين مختلف الفرقاء هناك.
ووافقت الحكومة الليبية قبل أيام على اعتماد شنين سفيرا فوق العادة للجزائر، والذي كان يشغل منصب رئيس للمجلس الشعبي الوطني.
وقررت الجزائر غلق سفارتها في ليبيا منذ العام 2014، بسبب وجود تهديدات على موظفيها الدبلوماسيين، نظرا للأوضاع غير المستقرة في مختلف المدن الليبية.
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