الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في شهرين

الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في شهرينحامت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في شهرين اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية في محاولة للتكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

ولم يشهد سعر الذهب تغيرا يذكر في المعاملات وسجل 1824.21 دولار للأونصة، ليكون أقل بنحو ثلاثة دولارات من أعلى مستوياته منذ شهرين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1825.30 دولار، وفقاً لرويترز.

واستفاد الذهب من انخفاض أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر في وقت جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.37 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.4% إلى 1052.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2074.30 دولار.