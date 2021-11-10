سمو نائب وزير الدفاع يلتقي بمبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن

الخليج – واس : التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة في الشأن اليمني.

وأكد سمو نائب وزير الدفاع خلال اللقاء التزام التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحافظ على أمن المنطقة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

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