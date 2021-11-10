التحالف العربي: اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جنوب المملكة. وأكد التحالف العربي، في بيان، “إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”. وقال التحالف، “نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

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