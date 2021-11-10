وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الإماراتي تطوير العلاقات بين البلدين

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، خلال زيارته عمان. وبحث الوزيران "سبل تطوير العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، واستعراض المستجدات الإقليمية". وكان وزير الخارجية الإماراتي بن زايد وصل إلى عمان مساء أمس الثلاثاء، بعد زيارة الى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رفيع المستوى، التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.

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