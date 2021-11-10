سعر الذهب يصعد 2%حولت أسعار الذهب اتجاهها لترتفع بـ2%، اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس للتحوط من التضخم.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2% ليسجل 1868.20 دولار للأوقية (الأونصة) رغم أنه تراجع في البداية بنحو 0.5%، بحسب رويترز.

وارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مع صعود تكاليف البنزين والغذاء، ما أدى إلى أكبر زيادة بمعدل سنوي منذ 1990.

وحام سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين في الأيام القليلة الماضية، بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية الأسبوع الماضي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة في الوقت الراهن، وتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوجهة نظره القائلة إن التضخم "مؤقت".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 24.59 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1066.05 دولار، والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2028.44 دولار.