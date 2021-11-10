الأردن: نسعى لاستعادة 48 ألف سائح مصري سنويا لبلادنا

قال نايف الفايز، وزير السياحة والآثار الأردني، إن زيارة الوفد الأردني لمصر شهدت العديد من النتائج الإيجابية، وأهمها توقيع مذكرة تفاهم وبرنامج للتعاون المشترك بين حكومتي البلدين سيتم ترجمتها إلى عدة برامج تنفيذية بين الأردن ومصر.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل عقدتها هيئة تنشيط السياحة الأردنية اليوم، حرص الوزارة وهيئة تنشيط السياحة على اللقاء مع القطاع الخاص المصري، إيماناً بأن القطاع الخاص هو الشريك الحقيقي، مشيرا إلى التركيز على السياحة بشكل عام والسياحة الدينية، بشكل خاص.

وتابع: "أن التنسيق بين البلدين في قطاع السياحة يتسم بالتميز وهو على أعلى مستوى"، مشيراً إلى أن منتجي السياحة الأردنية والمصرية يكملان بعضهما البعض.

من جانبه، قال رئيس هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن هناك فرصة كبيرة لاستقطاب الأشقاء المصريين للأردن، بالنظر إلى أعداد السياح الأردنيين إلى مصر، مشيراً إلى أن أعداد السياح المصريين للأردن بلغ عام 2019 (أي قبل جائحة كورونا) بلغ 48 ألف سائح، معرباً عن أمله أن يرتفع العدد، خاصة بعد تذليل عقبة الانتقال سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو من خلال التنسيق مع عدد من شركات الطيران والنقل بنوعيه.