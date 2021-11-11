الاتحاد في الصدارة .. مكانه القمة والريادة

فريق كرة القدم الأول للمحترفين بنادي الاتحاد يتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تلك الصدارة اللائقة بنادي الاتحاد هي نظير جهود جبارة مضاعفة متكاملة من الجهازين الإداري والفني وكذلك حسن استحابة اللاعبين، المنتظر مواصلة العمل الجبار بهدف الاستمرارية في الصدارة حتى نهاية الموسم بإذن الله عزوجل حتى يتوج بأقوى بطولة محلية ، الدوري حافل بقوة التنافس نظير تقارب الامكانيات والقدرات، من سيفرق هم أصحاب جودة العمل المتواصل بشكل متصاعد دؤوب، التنافس سيكون على أشده وفق متغيرات الأحداث باستمرار، كلنا انتظار وترقب لما سيؤول عنه ذلكم التنافس الجبار من نتائج كل على حسب مردوده طوال الموسم .

* الهلال : دائما كل البطولات في حساباته، بالتالي يحصد أعلى قدر من البطولات كل عام ، نعم الآن من أولوياته البطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للأندية للمرة الثانية ، الهلال مؤهل للحصول على البطولة وأي فريق سعودي سيلعب على أي نهائي آسيوي مؤهل للحصول على البطولة الآسيوية نظير تفوق الدوري السعودي على كل الدوريات الآسيوية، كل الأماني لأي فريق سعودي يمثل الوطن بالتوفيق باستمرار .

* النصر برغم ابرام العديد من الصفقات المحلية والأجنبية بأعداد مهولة، إلا إن الخلل يتفاقم نظير جلب صفقات بشكل عشوائي وليس وفق الاحتياجات العناصرية الهامة المفيدة للفريق، بالتالي استمر الخلل المخل مما نتج عنه الخروج من آسيا وكذلك تلقى خسائر متتالية في الدوري ، يستطيعون مسيرون النصر إعادته وفق تصحيح الأخطاء وتلافي السلبيات بكل مصداقية متناهية ، وغير ذلك سيستمر في الإخفاق حتى نهاية الموسم .

* الشباب برغم وجود الخلل لديه في الحراسة والدفاع إلا الأداء الجماعي المميز حجب ذلك الضعف، لن ينكشف إلا عندما يواجه الهلال، وقد يتكرر مشهد العام الماضي حينما كان الشباب متصدر حتى واجه الهلال وتلقى خسارة كبيرة ومن ثم تراجع عن الصدارة ومن ثم آلت للهلال حتى نهاية الموسم وتوج ببطولة الدوري .

* الأهلي بعد البدايات المتعثرة الآن بدأ العودة في حصد النقاط، هل سيستمر أم سيعود للبدايات المتعثرة، كل ذلك سيتضح بعد التوقف الحالي ؟

* غالبية الفرق لديها أهداف كل بحسب امكانياته المتاحة ووفق استراتيجية متلائمة مع الميزانية الموضوعة تماما ، أكيد لكل فريق أولويات ذات أهمية قصوى، منها البقاء في دوري المحترفين لأعوام عديدة ومن ثم البحث عن ترتبب في الدوري بهدف المشاركة الآسيوية، كل ذلك سيتضح أمام الملأ .

* تجديد العقود وكيفية التفاوض، هناك من اللاعبين لديهم احترافية مهنية فائقة وبالتالي يخلص أموره دون ضجيج وفق رؤى تخدم مشواره الرياضي بشكل متكامل، وأخر يحاط بضجيج متزايد وفق عشوائية وسوء قرار مما يؤثر على مستواه نظير تشتيت ذهنه ، بالتالي قد تكون بداية النهاية للأسف .

* مدرج الذهب الاتحادي العالمي بكل تفرد فريد ، حضور مهيب بكل جمال عال العال باستمرار، داعم بسخاء ومساند بقوة ومؤازر بفاعلية، الشاهد يغرد في الصدارة وبفارق كبير وفق احصائيات مدققة ، مدرج ذهبي نموذجي منذ الأزل إلى الآن يتصاعد في الحضور والعشق ويتزايد في الولاء والانتماء ، دمتم بخيرات وسعادة وكل المسرات أيها العشاق الأوفياء بكل أنحاء العالم .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد