أمن الدولة: ‏جمع الأشخاص للتبرعات مخالف للأنظمة والتعليمات وقد يكون مصدرًا لتمويل الإرهاب

رئاسة أمن الدولة حذرت من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية وقالت إن هذه التبرعات قد تكون مصدرا لتمويل الإرهاب. وقال الحساب الرسمي لرئاسة أمن الدولة، في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الأربعاء:”إن جمع الأشخاص للتبرعات، لجهات داخلية أو خارجية، مخالف للأنظمة والتعليمات، وقد يكون مصدرا لتمويل الإرهاب”.

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