وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية تشارك في المؤتمر التدريبي الثامن والخمسين للجمعية الدولية للنساء الشرطيات (IAWP) بجمهورية إندونيسيا

الخليج – واس : شاركت وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية في المؤتمر التدريبي الثامن والخمسين للجمعية الدولية للنساء الشرطيات (IAWP) الذي عُقد في جمهورية إندونيسيا خلال الفترة (7-10 نوفمبر 2021م) .

وقد كانت مشاركة المرشحات السعوديات افتراضية في ضوء التعليمات الصادرة بمنع سفر المواطنين إلى إندونيسيا بسبب جائحة كورونا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها ، حيث مثّل المملكة العربية السعودية عدد من منسوبات وزارة الدفاع.

وجرى خلال المؤتمر مناقشة أهم القضايا التي تواجه الشرطيات على المستوى الدولي وسبل حلها، وكان أبرزها : “النساء والقيادات” وكان المتحدث الرسمي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، و “التحقيق العلمي ضد الجرائم الإلكترونية”، و “المرأة في المناصب الصعبة والمرأة في العمل الشرطي”، و “المرأة والسلام والأمن”، و “دور المرأة في العمل الشرطي”.

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