تصفيات كأس العالم : المنتخب السعودي يحافظ على صدارته بتعادله مع أستراليا

الخليج – واس : حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على صدارته للمجموعة بتعادله مع نظيره المنتخب الأسترالي سلبياً في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم على ملعب كومبانك بمدينة سدني ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 .

وبهذه النتيجة يصل المنتخب السعودي للنقطة الثالثة عشر، وسيلعب مباراته القادمة مع نظيره المنتخب الفيتنامي الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات .

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