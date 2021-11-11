وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الإيراني مجالات التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار وزير خارجية الإمارات، خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإيراني اليوم الخميس، إلى تطلع دولة الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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