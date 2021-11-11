الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى
سجل الدولار الأمريكي، اليوم أعلى مستوياته مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى، وذلك بعد أن سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى قراءة منذ 30 عاما.
وحسب قناة (روسيا اليوم)، أظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.
وانخفض اليورو هبوطا حادا وسط توقعات بتباطؤ البنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسات. وواصل التراجع اليوم إلى 1.1459 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020.
ومقابل سلة عملات رئيسية، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ليسجل 95.02 نقطة، أعلى مستوى له أيضا منذ يوليو 2020.
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