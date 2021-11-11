التحالف العربي: مقتل 125 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية في صرواح والبيضاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقتل 125 إرهابيًا وتدمير 14 آلية عسكرية خلال عمليات في جبهتي صرواح والبيضاء.
وأوضح التحالف، في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 22 عملية عسكرية لاستهداف آليات وعناصر الميليشات الحوثية في جبهتي صرواح والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان قد قال التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأربعاء، إن الأنباء المتداولة عن انسحاب القوات السعودية من قوات التحالف في اليمن، غير صحيحة.
وتابع التحالف العربي، في بيان، أن "التحركات وإعادة تموضع القوات أمر معمول به في كافة جيوش العالم".
وأضاف:"تحركاتنا تتوافق مع استراتيجية التحالف في منطقة العمليات العسكرية ونجدد دعمنا للشعب اليمني والجيش لاستعادة الدولة اليمنية".
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