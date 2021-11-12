انخفاض أسعار الذهب مع قوة الدولار

انخفاض أسعار الذهب مع قوة الدولارتراجعت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط قوة الدولار لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية في 6 أشهر، مع مخاوف حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أدت إلى الإقبال على المعدن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى ‪1856.20‬ دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز إلى ذروة خمسة أشهر يوم أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى ‪1857.90‬ دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020 مما ضغط على الذهب عبر زيادة تكلفته للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.10 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتسجيل أفضل أسبوع في ثلاثة أسابيع.

وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1081.90 دولار للأوقية، ولكنه في طريقه لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية خلال شهر. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2048.91 دولار للأوقية.