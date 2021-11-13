وزير الخارجية الإماراتي يستقبل مسؤولين أمريكيين

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي.

وبحث بن زايد مع المسؤولين الأمريكيين العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية التعاون المشترك في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما ناقش وزير الخارجية الإماراتي وماكجورك ومالي القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن زايد، خلال اللقاء، على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والحرص المستمر على تطويرها وتنمية آفاق التعاون في المجالات كافة، مشيرا إلى العمل المشترك بين البلدين من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.