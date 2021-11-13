قالت حكومة توجو يوم الجمعة، إن قوات الأمن في البلاد صدت في الأيام الماضية هجوما لمسلحين مجهولين عبروا حدودها الشمالية مع بوركينا فاسو، وذلك في أول انتشار محتمل للعنف من قبل متشددين إلى توجو.
وقالت، إن المهاجمين استهدفوا موقعا أمنيا في منطقة كبندجال ليلة الثلاثاء، وتم صدهم للعودة إلى بوركينا فاسو دون وقوع إصابات في جانب توجو.
الاشتباك هو الأول من نوعه منذ أن أطلق الجيش عملية في 2018 لمنع مسلحين متنتمين لتنظيمي القاعدة وداعش من دخول بوركينا فاسو، حيث قتلت هجماتهم الآلاف وشردت 1.2 مليون شخص في السنوات الأخيرة.
ورد الرئيس فور جناسينجبي على الهجوم بإصدار تعليمات للحكومة بمواصلة دعم قوات الأمن لتعزيز قدرات الجيش في توجو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجو: تصدينا لهجوم محتمل قرب الحدود مع بوركينا فاسو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.