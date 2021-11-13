توجو: تصدينا لهجوم محتمل قرب الحدود مع بوركينا فاسو

قالت حكومة توجو يوم الجمعة، إن قوات الأمن في البلاد صدت في الأيام الماضية هجوما لمسلحين مجهولين عبروا حدودها الشمالية مع بوركينا فاسو، وذلك في أول انتشار محتمل للعنف من قبل متشددين إلى توجو.

وقالت، إن المهاجمين استهدفوا موقعا أمنيا في منطقة كبندجال ليلة الثلاثاء، وتم صدهم للعودة إلى بوركينا فاسو دون وقوع إصابات في جانب توجو.

الاشتباك هو الأول من نوعه منذ أن أطلق الجيش عملية في 2018 لمنع مسلحين متنتمين لتنظيمي القاعدة وداعش من دخول بوركينا فاسو، حيث قتلت هجماتهم الآلاف وشردت 1.2 مليون شخص في السنوات الأخيرة.

ورد الرئيس فور جناسينجبي على الهجوم بإصدار تعليمات للحكومة بمواصلة دعم قوات الأمن لتعزيز قدرات الجيش في توجو.