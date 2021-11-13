التحالف العربي يوقع خسائر بشرية تجاوزت 186 عنصرًا حوثيًا بـ 42 عملية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت: "نفذنا 42 عملية استهداف لميليشيات الحوثي في صرواح، والبيضاء، مما أوقع خسائر بشرية تجاوزت 186 عنصرًا"، وفقًا لما نشرته "سكاي نيوز عربية".
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن، أمس الجمعة، عن قيام القوات في اليمن بتنفيذ 21 استهدافًا للميليشيات الحوثية في صرواح والبيضاء، خلال الساعات 24 الماضية.
وأوضح التحالف العربي أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 13 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي، فضلًا عن خسائر بشرية تجاوزت 105 عناصر إرهابية.
كما كان التحالف قد نفى، في وقت سابق، الأنباء المتداولة بشأن سحب السعودية قواتها الموجودة في اليمن، مؤكدًا أن تلك الأخبار غير صحيحة.
وعلق على أنباء انسحاب القوات السعودية من عدن، جنوبي اليمن، بأن التحرك وإعادة تموضع القوات بناء على التقييم العملياتي والتكتيكي، هو أمر معمول به بشكل مستمر.
وقال التحالف: "الأنباء المتداولة عن انسحاب القوات السعودية من قوات التحالف في اليمن غير صحيحة، فالتحرك وإعادة تموضع القوات أمر معمول به في مختلف جيوش العالم"، موضحًا أن التحركات تتوافق مع استراتيجية التحالف في منطقة العمليات العسكرية، مؤكدًا "ثبات الموقف السعودي تجاه الشعب اليمني، ودعم الجيش لاستعادة الدولة"، وفقًا لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.
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