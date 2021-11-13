دوت الخليج -

أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط إثر مخاوف من أن يسرع مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة خطط زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم. أسعار النفط تتراجعتراجعت أسعار النفط إثر مخاوف من أن يسرع مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة خطط زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم. وحسب وكالة رويترز هبطت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً أو 8ر0 بالمئة مسجلة 17ر82 دولاراً للبرميل عند التسوية. وتراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 80 سنتاً أو واحداً بالمئة مسجلاً 79ر80 دولاراً للبرميل عند التسوية. وعلى أساس أسبوعي هبط سعر خام برنت 7ر0 بالمئة بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6ر0 بالمئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تتراجع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.