مقتل 13 مقاتلا مواليا للحكومة السورية بكمين لـ”داعش”

أفاد ناشطون سوريون بمقتل 13 عنصرا في فصيل مسلح موال للحكومة السورية، اليوم السبت، في "كمين" نصبه تنظيم "داعش" في شرق البلاد.
وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن مجموعة من عناصر "أسود الشرقية الشعيطات" الموالين للسلطات السورية وقعت في كمين لـ"داعش" أثناء تنفيذهم عمليات تمشيط قرب منجم الملح في بادية المسرب بريف دير الزور الغربي.
وذكر نشطاء المرصد أن عدد القتلى من مقاتلي "أسود الشرقية الشعيطات" بلغ حتى الآن 13 شخصا بينهم قائد المجموعة، إضافة إلى جرح آخرين.
وأشار المرصد إلى أن هذه هي "أكبر خسائر بشرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها" على يد "داعش" منذ نحو 5 أشهر من يونيو.
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