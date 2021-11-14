الاتحاد الأفريقي: سنرسل مبعوثا إلى السودان للمساعدة في حل سياسي للأزمة

دعا الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، الجيش السوداني للإسراع بعودة النظام الدستوري، من خلال الانخراط فورا في عملية سياسية تؤدي لإعادة النظام الدستوري في البلاد.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إنه يتابع تطورات الأوضاع في السودان، خاصة بعد تعيين مجلس السيادة السوداني الجديد.
وأضاف، في بيان له، أنه سيرسل مبعوثا إلى السودان قريبا بناءً على طلب مجلس السلم والأمن لتشجيع جميع أصحاب المصلحة على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسى للأزمة.
وأشار إلى أنه يلاحظ بكل أسف بأن الجهات السياسية الفاعلة لا تزال بعيدة عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الانتقال الديمقراطي التي لا تستجيب لتطلعات شعب السودان بما يتماشى مع قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي”.
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