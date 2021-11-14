”التعاون الإسلامي”: ندين المحاولات الحوثية لتهديد حركة الملاحة العالمية

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لما اعتبرته "محاولات متكررة" من قبل جماعة الحوثيين "تهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر".
واستنكر الأمين العام لمنظمة التعاون يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم الأحد "ما فعلته جماعة الحوثي من زراعة لغم بحري في جنوب البحر الأحمر، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اكتشافه وتدميره".
وأكد العثيمين في البيان، أن "زراعة الألغام البحرية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر أمر خطير يهدد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية".
وكان التحالف العربي قد أعلن بوقت سابق من اليوم إزالة وتدمير ما مجموعه 207 ألغام بحرية نشرتها جماعة الحوثي "عشوائيا" بجنوب البحر الأحمر.
وأكد التحالف العربي أن "الألغام البحرية الإيرانية الحوثية تهديد خطير للملاحة البحرية والتجارة العالمية".
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