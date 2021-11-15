ليبيا تسجل 562 إصابة جديدة بـ”كورونا” و11 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 562 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 1884 مصابا، في حين توفى 11 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 365 ألفًا و237 حالة، منها 41 ألفًا و114 نشطة، و318 ألفًا و816 متعافى، و5307 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.