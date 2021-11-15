عون يبحث مع سفيري لبنان لدى السعودية والبحرين والقائم بالأعمال بالكويت تطورات...

استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، سفير لبنان لدى السعودية، فوزي كبارة، وسفير لبنان لدى البحرين، ميلاد نمور، والقائم بالأعمال في سفارة لبنان بالكويت، هادي هاشم.
وأفادت الرئاسة اللبنانية على حسابها في "تويتر" بأن الرئيس عون اجتمع مع السفراء والقائم بالأعمال، واستعرض معهم التطورات المتصلة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث وسبل معالجتها.
وفي الأيام الماضية، أعلنت السعودية والبحرين والكويت سحب سفرائها من بيروت، وطلبت من سفيري لبنان لديها، والقائم بالأعمال (اللبناني لدى الكويت)، بمغادرة أراضيها، وحظرت الرياض جميع الواردات اللبنانية، احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.
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