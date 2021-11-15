انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في 5 أشهر
انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الاثنين، وبذلك تراجع المعدن النفيس عن أعلى مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر، والذي تم تسجيله في الجلسة السابقة.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1858.73 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:44 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1859.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 24.97 دولار للأونصة.
وهبط البلاتين 1.2 في المائة إلى 1069.54 دولار للأونصة.. وتراجع البلاديوم 1.2 في المائة إلى 2084.50 دولار للأونصة.
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