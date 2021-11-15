6 وفيات و 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تسجيل 6 حالات وفاة، وإصابة 146 شخصاً بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا في القطاع، أنه تم إجراء 1038 فحصاً مخبرياً في تلك الفترة الزمنية.
وأشارت إلى أنه تم تعافي 100 حالة جديدة من مصابي الفيروس.
وبيّنت أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 185837 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغت 2213، وبلغ إجمالي المتعافين 182002 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1622.
ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 70 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.
وبشأن التطعيمات أوضحت الوزارة، في تقريرها، أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1،606،760 جرعة، وأن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 491607 أشخاص.
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