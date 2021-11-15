التحالف: نفذنا 26 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء خلال 24...

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ "26 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة". وأوضح التحالف في بيان أن "الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة والقضاء على أكثر من 140 عنصرا إرهابيا".

كما أعلن عن تنفيذ "11 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين"، مجددا التأكيد على "أننا ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق أستوكهولم".

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