خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

أعلن المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، لـ"قيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة".

وقدم خليفة حفتر اليوم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي.

وقال بمناسبة إعلان ترشحه: "أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة"، مشيرا إلى أنه "لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء".

وأضاف حفتر: "أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة، وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها"، مؤكدا أن "ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبلها".

وأكمل: "أتعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا وفقت في الانتخابات المقبلة".