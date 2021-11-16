البرهان لأمريكا: متمسكون بالوثيقة الدستورية في السودان

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده متمسكة بالوثيقة الدستورية، والحوار الشامل مع القوى السودانية.

وحسب قناة "العربية"، أضاف البرهان لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في أن الجيش ملتزم بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي فضلا عن الوصول لانتخابات حرة ونزيهة في 2023.

وعقد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اجتماعًا اليوم، الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية مولي فيي، خلال زيارتها للخرطوم.

ودعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، "البرهان" إلى ضرورة العودة للنظام الدستوري، والالتزام بالوثيقة الدستورية في السودان.

وطالبت مولي فيي، خلال اللقاء، بعودة رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك لممارسة مهام منصبه، وذلك بحسب "العربية".