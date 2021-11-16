الذهب يواصل مكاسبه

الذهب يواصل مكاسبهارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم التي تزيد الإقبال على المعدن النفيس كأداة تحوط من ارتفاع مستويات الأسعار على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1866.62 دولار للأونصة، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1868.62 دولار، بحسب رويترز.

ارتفعت أسعار الذهب 1.8% منذ صدور بيانات التضخم الأميركي يوم الأربعاء الماضي، حيث أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركية الشهر الماضي على الرغم من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 16 شهرا وارتفاع عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أغلي لحاملي العملات الأخرى في حين أن ارتفاع عائدات السندات يزيد من تكلفة الفرص الضائعة بشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.13 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 0.1% إلى 1085.61 دولار للأونصة. وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 2136.52 دولار للأونصة.