محمد بن سلمان يعلن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم في العالم

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساغون" أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، بهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية.

محمد بن سلمان يعلن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم في العالمولي العهد السعودي يعلن إنشاء "أول مدينة غير ربحية" بالعالم

وقال بن سلمان في تصريح له بمناسبة الإعلان عن إنشاء المدينة: "ستكون المدينة الصناعية "أوكساغون" حافزا للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مما يلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030".

وأضاف: "ستسهم مدينة نيوم الصناعية في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنبا إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، كما ستشارك "أوكساغون" في دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية، إضافة إلى دعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة".

وترتكز مدينة نيوم الصناعية "أوكساغون" على ذات الفلسفة والمفاهيم الخاصة بمجتمعات "ذا لاين" التي تم إطلاقها في يناير 2021، حيث ستوفر إمكانية عيش استثنائية متجانسة مع الطبيعة، من خلال موقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، التي يمر عبرها ما يقرب من 13% من التجارة العالمية، وستكون المدينة واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وارتباطها بمطار.

ومن خلال المدينة الصناعية "أوكساغون" ستتميز نيوم بأول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم حيث سيتم توحيد تشغيل مرافق تسليم الموانئ والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية، مما يوفر مستويات إنتاجية عالمية مع انبعاثات كربونية صفرية، وستسمح سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المادية والرقمية المتكاملة بالتسليم الآمن وفي الوقت المحدد، وضمان الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لشركاء الصناعة.