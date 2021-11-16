وزير الإدارة المحلية السوري: مئات الآلاف من المواطنين المهجرين عادوا إلى بلادهم

قال وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا حسين مخلوف إن مئات الآلاف من المهجرين السوريين عادوا إلى بلادهم وإن هناك تسجيل يومي لدخولهم سواء على شكل قوافل أو بشكل إفرادي.
وخلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة المهجرين في دمشق، قال مخلوف إن "مئات الآلاف عادوا، وانضموا إلى العائدين من المهجرين داخليا والذين بلغوا بالملايين".
وأشار إلى أن هناك تسجيلا يوميا لعائدين إلى سوريا إن كان على شكل قوافل أو بشكل إفرادي".
وقال مخلوف إن هذا الأمر يشكل أولوية للحكومة، وإن تركيزها ينصب على المناطق التي يتم تحريرها، وأن هناك "جيشا خدميا من كل الوزارات والجهات ينكب عملا على تلك المناطق لإعادة تأهيل البنى التحتية، والترحاب بعودة أهلها".
وفي تصريح مسجل لوزارة الإعلام، أشار مخلوف إلى "الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يمارسها الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة السورية إضافة إلى الاحتلالين التركي والأمريكي اللذين يقومان بنهب الثروات الباطنية السورية" وقال إنها عوائق لن تثني الحكومة.
وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة وما يعتبره البعض مؤشرات على انفتاح عربي على سوريا، قال مخلوف: "نرى اليوم عودة سوريا من الباب العريض والجميع سيأتي إن شاء الله وستكون سوريا في موقعها الطبيعي".
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