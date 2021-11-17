عودة مجموعة من المسلحين السوريين الموالين لتركيا من ليبيا

أعلن نشطاء سوريون معارضون أن مجموعة من عناصر الفصائل المسلحة السورية الموالية لتركيا غادروا ليبيا وعادوا إلى وطنهم.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن نحو 140 مسلحا عادوا إلى سوريا على متن طائرات تركية قادمين من ليبيا، وذلك بعد توقف دام نحو 15 يوما في عمليات نقل المسلحين السوريين من وإلى ليبيا.

ووفقا لمعطيات "المرصد"، ينتمي هؤلاء المسلحون إلى "فرقة السلطان مراد" و"فرقة الحمزة" وفصائل مسلحة أخرى، ولم تستبدلهم تركيا بمسلحين آخرين في ليبيا حتى الآن.

وسبق أن أفاد "المرصد" مطلع نوفمبر الجاري بعودة 150 مسلحا إلى سوريا من ليبيا بـ"إجازات".

ولفت "المرصد" إلى أن مئات المسلحين لا يزالون في انتظار السماح لهم بالتوجه من ليبيا إلى سوريا بـ"إجازات"، بينما ينتظر مئات آخرين نقلهم إلى ليبيا.