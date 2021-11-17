مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ”مسام” ينتزع أكثر من 1.500 لغم في...

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر2021م، من انتزاع 1.565 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 541 لغمًا مضادًا للدبابات، و 1.020 ذخيرة غير متفجرة.
ونُزِع في محافظة عدن 48 لغمًا مضادًا للدبابات و 137 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف نُزِع 450 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الجوف، و 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية خب الشعف، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة، و44 ذخيرة غير متفجرة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ولغم واحد مضاد للأفراد في عزلة كرش بمحافظة لحج، و747 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة.
وفي محافظة تعز استطاع فريق "مسام" نزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية الوازعية، و13 لغمًا مضادًا للدبابات و88 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و27 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية ذباب.
وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة في شهر نوفمبر إلى 3.008 ألغام، فأصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 287 ألفًا و645 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة من دون تهديدات أو مخاطر.
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