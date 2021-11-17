المبعوث الأمريكي ليندركينغ يعود إلى الخليج لمباحثات حول اليمن وإيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ سيزور السعودية والبحرين للتنسيق فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والمخاوف المتعلقة بإيران ولإجراء محادثات تتناول جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

وأضافت أن ليندركينغ سيبحث أيضا احتجاز حركة الحوثي المتحالفة مع إيران لبعض العاملين اليمنيين في مجمع السفارة الأمريكية في العاصمة صنعاء والذي أغلق في 2015.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية إنه تم إخلاء سبيل أغلبية العاملين المحليين، وذلك دون أن تذكر عدد المحتجزين أو متى احتجزوا.

وكانت السفارة الأمريكية في صنعاء أغلقت بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا في أواخر 2014. ومنذ ذلك الحين تؤدي السفارة مهامها من الرياض.

وفي تغريدة على تويتر يوم الأحد انتقد محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا التي أعلنها الحوثيون، الولايات المتحدة ”للتخلي“ عن العاملين المحليين لكنه لم يشر مباشرة إلى احتجازهم.

وزار ليندركينغ المنطقة بضع مرات هذا العام في إطار المساعي التي تقودها الأمم المتحدة لترتيب وقف لإطلاق النار في اليمن تمهيدا لاستئناف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب التي تدخّل فيها تحالف بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 لمحاربة الحوثيين.

وتأتي زيارة ليندركينج في وقت تتقدم فيه القوات الحوثية في مناطق جنوبي ميناء الحديدة في أعقاب انسحاب القوات اليمنية المشتركة منها.

وقبل يومين دعت بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، الطرفين المتحاربين في اليمن إلى ”إجراء محادثات جديدة بشأن الحديدة“.

وقالت بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق إن انسحاب القوات اليمنية المشتركة من مدينة الحديدة والدريهمي وبيت الفقيه وأجزاء من التحيتا، وسيطرة الحوثيين على تلك المناطق بعد ذلك، هو ”تغير كبير في خطوط القتال يتطلب إجراء مناقشات بين طرفي الاتفاق“.

وأكدت الأمم المتحدة ”أن التغير في خطوط القتال دفع نحو 700 أسرة إلى الانتقال إلى الخوخة، و180 أسرة إلى أبعد من ذلك جنوبا إلى المخا، وهما منطقتان تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية“.