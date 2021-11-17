الاتحاد الأوروبي: إعداد حزمة دعم مالي لفلسطين لـ3 سنوات

أعلن الإتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن قرب الانتهاء من إعداد حزمة دعم مالي لدولة فلسطين للثلاث سنوات القادمة، منوهاً أنه سيتم بدء استئناف تحويل الأموال في الربع الأول من العام المقبل.

وقال شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، في حديث صحفي اليوم الأربعاء، إن لجانًا فنية مختصة تضع حاليًّا جدولًا زمنيًّا لصرف الدعم المالي لأبناء الشعب الفلسطيني، مرجحًا أن تنتهي من عملها خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح عثمان، أن الدعم المالي الأوروبي موزع بين ميزانية دولة فلسطين، ودعم المشروعات الإنسانية والتنموية، بالإضافة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، مشددًا على موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إسرائيل إلى تحويل أموال المقاصة الفلسطينية دون خصومات وفي موعدها.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن مطلع الشهر عن تحويله مساهمة مالية تبلغ 15.6 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية، لمساعدتها على دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفين حكوميين.

وقال الاتحاد الأوروبي، في حينه، إنه “يقدم هذه المساهمة البالغة 15.6 مليون يورو، كدعم يستهدف موظفي الخدمة المدنية، الذين يعملون في الغالب في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين” وهى أول مساهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية (الفلسطينية) لعام 2021.