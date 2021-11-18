البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين

تمكن حرس السواحل الليبية من إنقاذ 191 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي وآخر خشبي.
وفور تلقي نداء استغاثة، تم تحريك زورق تابع لحرس السواحل من منطقة أوباري، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بعملية الإنقاذ.
وفور إتمام هذه العملية، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وجرى نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لمتابعة إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.
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