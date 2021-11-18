تقرير: الإمارات هي ”الأكثر أمنا في تجوال السكان ليلا بمفردهم” ومحمد بن...

كشف تقرير "غالوب" للأمن والنظام 2021 (وهي شركة تحليلات واستشارات أمريكية)، أن الإمارات هي الدولة الأولى عالميا بالأمن، في تجوال السكان ليلا بمفردهم.
وعلق محمد بن راشد، حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، على هذا التقرير، وقال في "تويتر": "الإمارات الأولى عالميا حسب تقرير غالوب للأمن والنظام 2021 في تجوال السكان ليلا بمفردهم".
وأضاف: "الأمن نعمة..والأمان طمأنينة وسكينة وحياة.. إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف فاعلم أنها في الإمارات .."رب اجعل هذا بلداً آمناً "..آمين..وأدم عليه سكينته وطمأنينته".
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